知名Youtuber蔡阿嘎常在網路分享生活點滴，由於內容多元風趣，迅速累積不少粉絲，這次他PO出與阿嬤去日本遊玩的影片，也圓了阿嬤多年來的心願，不過卻有人用簡體字留言「阿嬤是慰安婦嗎」?讓蔡阿嘎立刻不滿回嗆。

蔡阿嘎和老婆二伯以及妹妹等家屬，十月時帶著阿嬤去日本京都四天三夜，造訪清水寺、奈良、京都塔等觀光景點，還幫阿嬤還穿上漂亮和服，入境隨俗當起「櫻花妹」，至於為何選擇到京都遊玩？他表示這是阿嬤多年的心願，但因為阿嬤膝蓋開刀無法久走，直到病情在今年好轉才成行，深厚祖孫情令人動容，不過卻有網友用簡體字留言「阿嬤是慰安婦嗎？要去瞻仰皇軍英靈，好感動」，讓蔡阿嘎難掩怒火回嗆「嗨426」，並寫下「可惜426也不懂426是什麼意思」。

蔡阿嘎臉書全文。（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎臉書影片。（影片／蔡阿嘎臉書影片）

對此網友紛紛留言：「真的讓人很無言，就是有人喜歡霸凌別人、見不得人好」、「腸子跟腦子長的很像，但內容物放錯地方就跟這426一樣」，最後蔡阿嘎也許下心願，希望未來兒子蔡桃貴也能同行，實現四代同堂出遊的夢想，而阿嬤也要保持健康。

(中時電子報)