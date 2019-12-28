選情倒數13天，各家封關民調紛紛出爐，一綠媒總統大選民調結果顯示，總統蔡英文支持度為48.2%，國民黨總統候選人韓國瑜為20.3%，兩人差距已達27.9個百分點。但黑韓媒體人預估結果卻認為，蔡英文最後的得票數不會太過理想，最主要原因就是首投族的投票意願低落。

對於這次選戰結果，知名的黑韓教父吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上先就投票數做預估，吳認為，蔡英文的票數會在680-713萬間，韓國瑜則為419-449萬間，親民黨宋楚瑜僅為134-169萬間。吳表示，「所以從結果來看，蔡英文的票會拿得和上次差不多。所以我們大家看選戰打得多激烈，好像蔡會贏很多，可是蔡英文的得票可能只和上次差不多，這表示蔡英文得票不會很理想」。

為何蔡投票數會不理想？吳子嘉分析，今年首投族年輕人有118萬，有六成以上都支持蔡英文，但為什麼這群年輕人的票卻沒有辦法反映在蔡英文的選票上？因為年輕人投票意願很低嗎！按照他們整體的估算，大都低於五成以上，所以蔡的得票數約為680-713萬間。

至於韓國瑜的選票，吳子嘉認為，韓估計可拿到419~449萬間，上次前新北市長朱立倫是拿到380萬票，不到400萬，這證明韓國瑜可以拿到比朱立倫更多的票。這就是韓國瑜的魅力，老韓還是很厲害的，要不服氣都難！

(中時電子報)