昨日舉辦第三輪總統政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜再與現任總統蔡英文交鋒！網友直言，看了發表會，無論政見、談吐、態度、正直都是韓最佳，且韓趕去上長期調侃自己的網紅節目，這點就遠勝待在同溫層又「讀稿機」的蔡；更嗆：「橫看豎看，都是韓總統贏了。坦白承認，很困難嗎？」

網友在PTT論壇發文《承認韓總統要贏了，很困難嗎》，寫道：「怎麼看，都是韓總統表現最好。不管是政見、談吐、態度、正直的程度。真的都比蔡英文好太多太多了。韓總統敢去《博恩夜夜秀》，蔡英文敢去中天嗎？敢去給黃大記者專訪一下嗎？」

發文網友更直言：「更別提政見會，大家都知道韓總統的政見是恢復特偵組。蔡英文呢?講半天倒是講個政見阿。政見發表會捏。更別提讀稿機了。橫看豎看，都是韓總統贏了。坦白承認，很困難嗎？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應「蔡英文表現真的很差」、「有什麼好認輸的？蔡說選輸要發動罷免，綠已經決定韓當選總統高雄還是繼續罷免，現在台中也在罷免」、「英粉已經吸太多台灣價值的菸了，不會懂的」、「有總統不反菸的八卦嗎」、「民調差這麼多，讓幾局辯論賽只是增加賭盤樂趣，別掙扎了啦」、「我韓連殺三場，只見抖英潰不成軍」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)