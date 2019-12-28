網傳張鈞甯、彭于晏秘婚。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

37歲張鈞甯先前被拍到和邱澤約會，男方承認追求中，女方也不排斥，鬆口被追求是很開心的事，但希望外界多給些空間。昨(27日)卻突然傳出另一名男神彭于晏殺出，疑和張鈞甯在台北舉行婚禮，還有人稱自己朋友有受邀，彭于晏工作室則火速否認，澄清全是「無中生有」。

張鈞甯過去曾和趙又廷、導演林哲樂傳緋聞，但她只承認過看中醫認識的CEO男友黃凱偉，兩人2016年分手後，張鈞甯的感情仍受到關注，先前她被拍到和邱澤深夜駕車約會，男方隨即認了正在追求，而女方第一時間聲明說：「感謝抬愛」，被解讀是給了軟釘子，之後她解釋被追是好事，未來順其自然。

彭于晏工作室回應否認謠言。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

然昨網上卻傳出張鈞甯和彭于晏已祕密結婚，該網友稱：「這裡有個校董的朋友去參加了他們的婚禮」、「婚禮是封鎖消息的，外面都不知道」，《新浪娛樂》求證彭于晏公司，對方表示：「無中生有的事，不做過多的回應。兩位都是好演員，請多關注兩位演員的作品」，火速闢謠。

(中時電子報)