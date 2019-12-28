NBA快艇球星「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)獲選美聯社2019年最佳運動員！去年季外他被賣到多倫多暴龍，僅用1季的力量就幫暴龍摘下隊史首座總冠軍，讓加拿大球迷振奮不已，紛紛以「北境之雄」自豪。

這是從美國各項目的運動員票選出來的，NBA過去只有4位球星獲此殊榮：

大鳥柏德(Larry Bird) 1986年

麥可喬丹(Michael Jordan) 1991, 1992, 1993年

詹姆斯(LeBron James) 2013, 2016, 2018年

柯瑞(Stephen Curry) 2015年

里歐納德戰功赫赫卻沉默寡言，只是投票的人沒有因此少算他的功績，其選票超過第2名的美式足球明星兩倍以上。除了在總冠軍賽打敗傷兵累累的勇士，里歐納德在東區對戰七六人G7的那記絕殺亦會永遠載入史冊。

2018年詹姆斯是唯一沒拿到總冠軍仍當選的NBA球星，這多虧他的場外影響力。公鹿隊阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)是今年另一位有拿到選票的NBA球星。年度女性運動員則由美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)獲選。

(中時電子報)