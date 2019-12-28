嘴破要怎麼處理，醫師列出門診常見的幾種偏方。（圖／鬍子醫生診間生活提供）

不少人都有嘴巴破洞的經驗，根據鬍子醫生在粉專分享，常見的偏方有3類，有些偏方純屬用心安的，但其實有些偏方真能對症下藥，讓傷口好的快，像是維生素不足而引起的破洞，補充富含維生素的水果，3天內傷口復原效果就很不錯。

臉書粉專《鬍子醫生診間生活》分享，大家對嘴破的經驗都很豐富，說起「嘴破」，它最愛在喝熱湯和吃酸性食物的時候，刷存在感，甚至有很多時候會一次破好幾個洞，然後慢慢連成一大洞，展現驚人的「團結」實力，並列舉出3組民眾常用的「補洞偏方」：

【阿嬤說好用組】西瓜霜、蜂蜜、酸梅

以上3種「產品」比較屬於用心安的偏方，心理作用可能比實際效果好，此外醫師也叮囑要特別注意產品的成分來源及過敏原等物質，免得嘴破沒好，還引發其他問題！

【消炎組】口內膏、漱口水、鹽巴

鬍子醫生表示，在傷口灑鹽，實在太殘忍！不過在這組之中，鬍子醫生建議口內膏會比較好。一般口內膏，主要用在於形成保護膜防止傷口持續受到外在刺激；而含固醇或消炎成分的口內膏，就是具有明顯的消炎效果（用以降低口腔粘膜的免疫反應）。

【補充維生素組】奇異果、番茄、芭樂等實力戰將天王組合

有患者分享連吃3天奇異果，傷口收斂許多，差不多都好了，鬍子醫生表示，因為部分引發嘴破的原因，可能是因為缺乏維生素A、B、C、E或鋅、鐵等礦物質，而上述這些水果中都含有豐富的維生素、礦物質，因此能幫助嘴破的傷口收斂。

最後鬍子醫生也叮嚀，嘴破是門診很常見的症狀，引起的原因有很多種，可深可淺，但不可輕忽，大多數是因為咀嚼時形成食物尖銳面，去劃傷口腔黏膜所引起。而在口腔發生潰瘍初期，記得4大準則，「多喝水，不熬夜，保持心情輕鬆，多補充蔬菜水果」，但若狀況一直沒有改善，或是經常發生的話，建議還是盡快就醫，請醫生診療。

【本文獲「鬍子醫生診間生活」授權轉載】

(中時電子報)