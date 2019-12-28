台北市立委選舉第三選區被視為「男神之戰」，民進黨的吳怡農不僅來勢洶洶，更享有年輕族群與網路高聲量，盛傳民調愈拉愈近，讓國民黨現任立委蔣萬安陷入激戰。網友直言，若不是遇到吳，蔣本可輕鬆連任；看到吳掃街陣仗，蔣應能準備2022年台北市長選舉了。言論也引爆正反論戰，不少人不以為然。

網友在PTT論壇發文《蔣萬安可以準備2022北市選舉了》，寫道：「其實如果不是吳怡農，蔣萬安是可以輕鬆連任，蔣萬安真的是非戰之罪。」更痛批，蔣身為國民黨重要指標，不僅面對國民黨不分區立委吳斯懷漠不作聲，還跟總統候選人韓國瑜綁在一起，讓自己陷入危險。看到吳掃街時支持者的熱情，藍營支持者恐怕內心暗暗哭泣。

文章一出，討論熱烈。有人打臉：「基本上還是會連任，吳怡農這種天降的頂多拿蔣萬安的一半多就該偷笑了，綠媒做的一堆民調真得很自嗨」、「還是會輸啦，不過只要差距小就算厲害」；其他網友紛紛回應：「2022蔣吳之戰」、「2022你們把菜壁爐放在哪裡」、「天龍國很可能投給蔣」、「這場戰役對吳來說是穩賺不賠」、「對蔣來說，輸了反而可以名正去選市長，更賺」、「怡農特戰強！」

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)