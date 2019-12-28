「綠衫軍」塞爾提克的「雙探花」傑倫布朗、塔圖最近火力超猛！布朗28日攻下生涯新高34分，塔圖也拿30分，這是雙探花首次同場得分破30，協助塞爾提克129比117擊退騎士，搶下5連勝，布朗說：「我們最好的日子仍在未來！」
在塞爾提克這段5連勝期間，傑倫布朗平均攻下26.4分，投籃命中率高達6成01，有4場比賽得分破25；塔圖場均26分，投籃命中率4成77，有3場比賽得分破25，說塞爾提克打出這波5連勝完全都靠雙探花，其實一點也不誇張。
「贏球當然很有趣，」身為2017年選秀探花的塔圖表示，「我們全隊只是努力用正確的方式打球，過去這段時間我跟傑倫布朗一起經歷過很多，如今我們總算有所回應。」塔圖與2016年探花布朗加盟綠軍之後，始終遭受外界嚴重質疑。
除了雙探花持續火力全開，替補中鋒坎特也替綠衫軍貢獻14分、9籃板與3助攻，肯巴沃克13分，海沃德7分、8助攻，不過塞爾提克總教練史蒂文斯賽後仍很不滿意球隊防守，「假如我們像今天這樣打球，明天我們會輸暴龍！」
(中時 )
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