超市冰櫃驚見天然「八字奶」！日前有網友逛超市，意外發現一名長髮披肩、擁有傲人雙頭燈的正妹，打開冰櫃在選購冷凍商品，即使是隔著玻璃，仍可清楚看到超兇上圍，照片曝光引起網友暴動驚呼：「天啊！這牛奶多少錢」、「這畫面太美了」。

有網友把目擊的2張照片貼到臉書「加藤軍路邊隨手拍」分享，照片中可見，這名正妹留著一頭咖啡披肩長髮，上衣穿著黑色外套、內穿胸前開洞禮服在超市購買商品，姣好身材與傲人上胸，不讓人注意都難，尤其打開冰櫃拿東西時，上胸貼著冰櫃產生的薄霧，畫面相當特殊。

網友搜到女子疑是「國光女神」馮子紜。（圖／翻攝自馮子紜）

不少網友看到照片紛紛驚呼「冰山美人」、「天啊！凍未條了」、「這牛奶多少錢啊」、「這超市在哪」、「這畫面也太美了」、「沒想到正妹也會逛超市」。

有網友搜到這名正妹，認為她疑是「國光女神」馮子紜。馮子紜五官精緻，有著傲人的上胸及S曲線身材，經常在IG上PO出外拍辣照與粉絲互動，讓她擁有超過32萬名粉絲追蹤 。

(中時電子報)