台北市第四選區選情激烈，「港湖女神」現任民進黨台北市議員高嘉瑜對戰現任國民黨立委李彥秀。高嘉瑜來勢洶洶，讓李彥秀備感壓力，也讓雙姝對決受到全國矚目。但今天李彥秀請來「重磅功助攻手」、國民黨總統候選人韓國瑜站台，預料將掀人氣高潮！
韓國瑜在昨日政見會的唇槍舌戰後，今日繼續輔選之旅，來到競爭激烈的台北市港湖區，要為現任立委李彥秀站台；面對「港湖女神」高嘉瑜的強烈挑戰，李彥秀將與韓國瑜一同帶起高潮、刺激選票，為明年的大選做出最後衝刺。
(中時電子報)
台北市第四選區選情激烈，「港湖女神」現任民進黨台北市議員高嘉瑜對戰現任國民黨立委李彥秀。高嘉瑜來勢洶洶，讓李彥秀備感壓力，也讓雙姝對決受到全國矚目。但今天李彥秀請來「重磅功助攻手」、國民黨總統候選人韓國瑜站台，預料將掀人氣高潮！
韓國瑜在昨日政見會的唇槍舌戰後，今日繼續輔選之旅，來到競爭激烈的台北市港湖區，要為現任立委李彥秀站台；面對「港湖女神」高嘉瑜的強烈挑戰，李彥秀將與韓國瑜一同帶起高潮、刺激選票，為明年的大選做出最後衝刺。
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