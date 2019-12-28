選戰倒數13天，國民黨立委選情因藍營內鬥而陷入危機。但藍立委候選人柯志恩和李永萍表示，情況已有開始改變，現在辦活動都會訝異人潮變多，而且都是自動自發來的，基層的挺韓力量不容小覷！

黃暐瀚在臉書發文表示，民調被國民黨總統候選人韓國瑜一招毀掉之後，已經有一段時間，他都不再談論民調。雖然不談論，因為藍綠差距極大，一兩個月前，國民黨的許多立委參選人，對於選情是憂慮的。

「然而，這狀況，最近開始有了改變」。黃暐瀚解析，「板東的柯志恩、新北12選區汐萬金的李永萍，都明白跟我說，活動辦下去之後，很驚訝『人潮多於預期』。過去國民黨辦活動，便當茶水遊覽車，那叫必備。不知為什麼，現在啥都不用備，人潮自動滿出來，要準備茶水便當遊覽車的，竟變成是民進黨那邊」。

黃暐瀚最後總結，「民調vs.民心，到底選票在誰那邊？明年一月十一，見真章」！

(中時電子報)