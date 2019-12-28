疼痛纏身無法享受魚水之歡！一名46歲女性主管，工作繁忙，有情緒困擾，行房不適，頭痛，頻尿，失眠等症狀求診，檢查發現長期自律神經失調，引起失眠及疼痛等問題，惡性循環下造成房事不順，經治療後改善症狀。

不少女性患者常以頭痛或身體不舒服為由拒絕另一半，久而久之雙方都沒興趣，對房事的問題很困擾卻又不知如何是好。書田、榮新診所疼痛科主治醫師楊翠蟬表示，女人的幸福問題建築在生理基礎上，除了受內分泌荷爾蒙的影響外，也與自律神經的調節有關，自律神經失調也會造成全身性的疼痛，性生活需要好的身體狀態，體力不好或是有其他病痛都會對性事產生排斥。

楊翠蟬提到，現代女性壓力大、職場、人際、家庭生活等多重角色無法真正放鬆休息，導致交感神經太過活絡，自律神經無法維持平衡，一旦失調，身體各種疼痛、失眠、胸悶、心悸、心跳快、免疫等問題接踵而來，無法放鬆分泌不足，性事就有阻礙，因此長期處於交感神經強、副交感神經弱的女性，即使補充賀爾蒙或是使用潤滑劑也可能無法解決。

楊翠蟬進一步說明，性行為的初期由自律神經中的副交感來主導，身體放鬆陰道腺體分泌，因此女性需要約會或前戲的培養，接著加強交感神經的作用讓骨盆充血腫脹有性需求而能興奮，最後進入交感神經的竭盡狀態產生高潮，如果交感神經反應沒有消耗殆盡，骨盆會持續腫脹，沒有放鬆的交感張力會轉化為煩躁而不能性滿足。

此外，使用抗焦慮或抗壓力的藥物也可能造成性功能障礙，如鎮靜劑、抗憂鬱藥、高血壓用藥、 抗乙醯膽鹼類的藥物。

楊翠蟬說明，女性性功能的治療上除了荷爾蒙的補充外，紓壓解痛為第一要務，以乾針或水針進行治療。治療的原理是刺激末梢自律神經，以中斷腦部自律神經的不良反射或緩解受刺激的末稍疼痛神經改善疼痛。其次是陰道骨盆底肌與其他核心肌群的個別訓練，同時配合心肺強化訓練，就具備美好性生活的基礎。

性與痛對女性的影響是全身性的，楊翠蟬提醒，不要羞於就醫，當長期有疼痛的問題，也可能是自律神經失調，應找尋醫師諮商治療，當有良好的生理基礎，從性行為中得到滿足就不難了。

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(中時電子報)