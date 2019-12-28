隨著大陸CBA公布本季全明星賽先發名單，林書豪跟好友郭艾倫、隊友翟曉川(頂替左膝前十字韌帶撕裂的阿不都沙拉木)、韓德君、周琦攜手入選北區明星隊，讓豪哥不禁調侃郭艾倫，「因為我頭髮比你高，所以你可以打先發控衛！」

「根據我現在的髮型，我比郭艾倫你高一點點，所以你可以打控衛，但你要給我叫很多我的戰術，」林書豪在微博上表示，「我需要周琦你給我製造很多厲害的掩護，翟曉川你別想投，把球傳給我，哈哈哈！等不及廣州全明星賽了。」

林書豪也沒忘記感謝球迷支持，「我能第一次參加CBA全明星賽，只想說謝謝，選擇來到CBA有很多問題與不確定，但我知道最重要的是我在大陸球迷面前打球，你們真的不可思議，從北京到哪裡都支持我，我很感動，我愛你們！」

林書豪不僅入選全明星賽北區先發陣容，也獲選全明星賽後場1對1，將跟廣東後衛趙睿單挑，前場1對1則由易建聯對上周琦。南區明星隊包含易建聯、王哲林、趙睿、沈梓捷與胡明軒，CBA全明星賽將於明年1月10日在廣州登場。

(中時 )