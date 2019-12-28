連鎖餐飲集團六角（2732）2019年營運表現亮麗，集團27日晚間於新竹舉辦尾牙，董事長王耀輝嘉許績優員工獎勵最高12個月年終獎金，計時人員年終時薪100小時，並宣布母公司員工依考核表現調薪3～8％，其他子公司則依公司規定調整。

六角2019年1～11月自結合併營收45.25億元，年增達30.08％，續創同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利達3億元，年增高達1.7倍，已提前改寫歷史新高，每股盈餘7.72元，較去年同期3元跳增，亦創上市以來新高。

六角今年尾牙以「領航全球、飛越國際」為主題，呼應旗下品牌快速達成6大洲45個國家地區、共2800家門市的國際化布局。尾牙祭出近千萬元獎項，並同步表揚國際業務事業群績優員工，包括薪資、績效獎金、員工選擇權執行，平均年薪超過450萬元。

王耀輝表示，2019年對六角而言是豐收的一年，包括菲律賓破100店、印尼破300店，全球店數截至上月底，已自年初的2250家躍升至2800家，市值也已經突破70億元，預期市值達百億元目標很快就會達成。

展望明年，六角將持續推動品牌擴展、積極開發海外市場，規畫每年總店數年增3成做為新展店數目標，並配合長期發展及服務人才需求打造幸福企業。同時，續2015創下餐飲業首例、連3年提撥員工選擇權激勵措施後，規畫明年將再次執行。

(時報資訊)