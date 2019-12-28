台中一名36歲梁姓男子疑似酒後在鬧事，經民眾報警，警方到公園路發現身高180的他，不聽願告，頻頻衝向馬路中央，告誡他這樣做會被車撞死，男子不聽勸，警方只好呼叫另四名警察到場支援，將他壓制在地並帶回保護管束。

台中市警察局第二分局文正派出所指出，身材壯碩的梁姓男子疑與友人餐敘後，左搖右晃路經公園路，突然向正在擔服守望勤務的員警咆哮並挑釁，其間經警勸導3次，梁男仍持續失序行為，警方唯恐梁男脫序行為危及自身及其他用路人安全，立即對他喝斥並將其壓制，且為避免該名男子持續於現場鬧事，員警將其帶返所實施保護管束，待其情緒穩定後，於凌晨2時許搭乘計程車離開。

警方呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )