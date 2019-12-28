國民黨總統候選人韓國瑜在第一場政見會提到重設「特偵組」，讓總統蔡英文臉色大變，韓國瑜乘勝追擊，在第二場政見會繼續用特偵組追打蔡英文，更加碼蔡是無能總統，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，韓國瑜在最後關頭下猛藥，顯然決定「放大絕」！

黃暐瀚表示，在這場政見發表會上，韓國瑜使出大絕招：「無能總統被架空、打貪揭弊特偵組」！韓國瑜喊出這口號，顯然是下猛藥了，但這猛藥也有可能是兩面刃！能否得到選民認同，就有待最後關頭才會揭曉。

(中時電子報)