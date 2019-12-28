高雄市議員黃捷，因曾在質詢期間對高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」。他表示自己服務一年來，最常被問是否年輕民代不跑基層，足見民眾對青年參政存有刻板印象。對此，他貼出自6月3日起「長長一條」行程，涵蓋治安、水利、交通、空汙、性平、人權等，回應外界質疑。

黃捷在臉書發文，寫道：「服務滿一年了，這一年來最常被問到的就是『你們跑紅白帖嗎？』『年輕的民代是不是不跑基層？』『你們應該都沒在跑攤齁？』對於年輕的政治工作者『追求新政治』而不走傳統組織、打高空、不懂基層的刻板印象，我用身體力行來打破（各種行程日常歡迎追蹤我的IG～）。新政治等於不跑地方活動嗎？我從不這麼認為，唯有和民眾面對面、走踏鄉土，才能不忘初衷，才了解我們地方上的切身需求。」

黃捷進一步表示：「正因為我認為地方行程和監督問政同樣重要，平時除了在議會中質詢、審預算、研擬法案和監督市府各類政策之外，也要處理陳情案、會勘、參加各種地方活動和會議，所以特別感謝我的服務團隊這一年來陪著我打拚，追求理想的路辛苦卻也充實，這一年深深有感，政治工作不容易，成為有政治智慧和保持理性判斷的政治工作者更不容易。」

不僅如此，黃捷更直接貼出一年來各式行程：

📣監視系統損壞以及未有足夠監視系統，形成治安漏洞。

✔️建請市府警察局提供預算供給鳳山充足監視系統

✔️持續與鳳山分局防治組密切合作，並修繕損壞監視系統，持續追蹤各里監視系統設置率。

✔️建請優先修繕鳳山易肇事路口監視器（如澄清路、光復路、青年路、凱旋路、鳳頂路等）

📣地方服務改善，給予居民安心生活

→環境水利相關

6.03與環保局、水利局、鎮北里里長聯合會勘，解決側溝阻塞問題。

6.17與環保局、陳情人聯合會勘，研商 80期重劃區土壤及地下水汙染防制。 8.16與教育局、文德國小校方會勘，研商文德國小人行道樹木修剪注意事項，維護樹木健康及通學安全

9.24與養工處、水利局、正義里里長聯合會勘，辦理光榮街路燈遷移案。

10.09與養工處、鎮北里里長會勘，研商旺時代大廈前增設路燈，維護居民夜間安全。

11.22 鳳山區中泰街與中泰街59巷口地面漏水疑似管線破裂

11.28 鳳山區中山東路成功派出所旁往龍山寺方向路燈改善

12.03 鳳山區武營路52巷45弄廢棄物占用巷道路口

12.19與水利局、鳳山區公所聯合會勘，研商於高鳳一路旁排水溝鋪設人行道。

→道路交通安全相關

6.19鳳山區大德里福安二街20巷高速公路水泥差增設防撞桿，增加行車視線安全性。

6.26 鳳山區中山東路轉黃埔路取消機車兩段式左轉

7.18 五福陸橋通往西子灣方向進行禁行機車塗銷與路面標線改善

7.31 鳳山區建國路一段與埤北路改善號誌秒數與劃設導引線

8.06 鳳山區曹公路與光遠路口取消機車兩段式左轉

8.06 鳳山區光遠路與中山路口取消機車兩段式左轉

8.07 苓雅區建軍路與建軍路168巷路口交通易肇事路口改善

8.21 鳳山區鳳農果菜市場前道路局部刨舖

8.23 前鎮區漁港路與臨加東路、和祥街口號誌改為同步連鎖

8.29 鳳山區鎮北國小鳳北路設置減速設施改善

8.29 大社區中山路與和平路一段取消機車兩段式左轉

9.02 鳳山區鳳頂路與田中央路口待轉區改善

9.05 鳳山區中山東路/勝利南路 、博愛路口增加左轉時相

9.06 三民區高雄火車站建國二路與南華路口國光客運站前增設city-bike租賃站 10.04 鳳山區青年路二段/文龍路及文鳳路口人行道占用

10.05 鳳山區澄清路/文化西路202巷至青年路一段141巷、正義火車站、青年路二段設置人行道

10.15 鳳山區澄清路與自由路道路標線改善

10.04 鳳山區青年路二段/文龍路及青年路二段/文鳳路口占用人行道改善事宜 10.22 鳳山區自由路/裕昌街、中泰街口取消兩段式機車待轉

10.24 鳳山區黃埔新村門牌口活動中心增設city-bike租賃站

11.02 鳳山區立德街增設消防通道一案

11.21 鳳山區五甲二路310巷道增設消防通道一案

11.26 鳳山區中泰街與自由路口號誌閃爍故障

11.26與養工處、老爺里里長會勘，解決老爺里人行道管線外露問題，避免絆倒行人

12.11 鳳山火車站曹公路旁違停占用出入口

📣參與公聽會，促進市府與民眾雙向溝通

✔7.22空品標準公聽會

✔8.19高雄市國土計畫(草案)公聽會

✔8.21一級致癌物-砷汙染的危害與防制公聽會

✔9.04高雄市空氣汙染防制策略公聽會

✔9.10高雄市政府青年局第二次公聽會-成立青年局發展願景打造青年大未來

✔9.14舉辦「高雄市友善同性婚姻幼兒養育政策研討」公聽會

✔9.21捷運黃線綜合規劃公聽會

✔10.16長照2.0執行狀況問題探討與建議公聽會

✔11.07高雄市發展合作事業自治條例草案公聽會

✔11.14「高雄市公民參與公共政策自治條例(草案)」第二次公聽會

✔11.27寵物殯葬自治條例公聽會-毛小孩的善終

✔12.05舉辦「高雄市專案產業別勞檢施行工會陪鑑制」公聽會

✔12.12高雄市澄清湖棒球場民間自提OT案公聽會

📣參與記者會，共同為高雄發聲

✔7.12 中華職棒30周年特展活動記者會

✔7.26 勞工局主辦身心障礙者自創品牌用心良品創新商品記者會

✔8.28 大社降編案記者會

✔8.31 護樹記者會(高雄市又見斷頭樹，市民呼籲韓市長：承諾請勿跳票)

✔9.17 光復高雄，文藝復興記者會

✔9.23 興達電廠應停煤記者會

✔10.13衛武營國家藝術文化中心開幕周年宣告記者會

✔10.24維吾爾族再教育營受害者記者會

✔11.13性平教育記者會

✔11.28守民主護台灣遊行-美麗島40週年記者會

✔11.29回首來時路-屬於我們的美麗之島 特展開幕式

✔12.10維吾爾展記者會

✔12.18日章旗捐贈儀式記者會

✔12.19光復高雄遊行記者會

✔12.23將林鄭列為不受歡迎人物記者會

📌促進與公民團體共同交流，讓市政議題更完整

📌持續建構公共腳踏車交通網絡

📌爭取人行道建置及機車路權，實踐以人為本的交通平權

📌下半年受理陳情案件數累計已達近400件，案件持續追蹤中。

(中時電子報)