北市一名在外商網路公司擔任專案經理的人妻與男同事到摩鐵開房間，被丈夫抓包後辯稱，旅館謝絕女子單人休息，才會找同事一起開房，但法官不信，判人妻需賠償丈夫30萬元，刑事部分因罪證不足不起訴。

這名人妻與丈夫結婚10年，育有2名子女，但婚後感情不睦，人夫自從妻子2016年進入外商網路公司任職後，懷疑出軌一名男同事，2018年果然蒐集到2人4次開房證據，第1次是到到大直某精品旅館開房，結束後還一起到內湖大賣場逛街購物。

據《ETtoday》報導，人妻出庭時表示，婚後與丈夫感情不睦，晚上會帶孩子與丈夫分房睡，仍會被他藉故開門，拿手機對她錄影，弄得睡眠品質低落，因為晚上睡不好，才會在白天到旅館開房間，又因旅館謝絕單身女子入住，才會請平日交情不錯的一名男同事陪同開房，但都是她單獨入房，男同事則一直待在車庫裡。

台北高等法院法官審酌認為，「陪同開房」本來就可疑，加上旅館清楚標示「停車請熄火」，男同事不可能獨自待在車上數小時，最終判定2人連帶賠償丈夫30萬元。

(中時電子報)