就在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前宣稱俄國在超高音素武器上領先全球，「美國現在想要追趕上來」一說不久後，俄羅斯國防部27日發表聲明說，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）向普丁表示，俄羅斯首批新型高超音速飛彈「先鋒」（Avangard）已開始服役，有能力打擊美國以及投入戰爭。

俄羅斯國防部27日聲明表示，俄羅斯首批新型高超音速飛彈「先鋒」（Avangard）已開始服役，有能力打擊美國以及投入戰爭。圖為俄羅斯發射洲際彈道飛彈。

研發歷經30年的「先鋒」（Avangard）高超音速飛彈具有高度機動性，且在測試期間，飛行時速可達約3萬3000公里，也就是27馬赫。「先鋒」曾在2018年3月由普丁公開亮相的6項新武器之一，當時普丁宣稱「先鋒」就像火球一樣，有能力以比音速高20倍的速度打擊目標，並已準備進入系列生產。

據美媒CNBC報導，俄羅斯戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）表示，首個「先鋒」高超音速飛彈團駐紮在烏拉爾（Urals）奧倫堡區（Orenburg）。

而2018年公開亮相的6項新武器中，除了「先鋒」之外，報導也指出目前稱為「匕首」（Kinzhal）空對面超音速飛彈已進行3次測試，有望於2020年正式列裝。

報導指出，一旦「刀鋒」對美實施打擊，由於超高音速飛彈極難追蹤，目前美方並沒有可以阻擋「刀鋒」的防禦能力。雖然五角大廈已在進行許多超高音速武器計畫，但美國防部長艾斯培（Mark Esper）曾在8月時表示，美方要等到數年之後，才有能力部屬此類武器。

(中時電子報)