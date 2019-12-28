這個針對厄文最近因傷連續缺席19場的真正原因報導，未免也勁爆了！《The Athletic》記者布切28日爆料，厄文最近缺賽連連的主因，不僅因為右肩傷勢，他更遭受嚴重的心理創傷，「這跟上個月籃網作客波士頓的那場比賽有關！」

布切會如此爆料的原因，在於厄文上季待在塞爾提克很不開心，儘管公開承諾續留波士頓，卻在賽季期間頻頻批評年輕隊友，造成塞爾提克嚴重內訌，隨後今年夏天他更撕毀承諾，跟杜蘭特、狄安卓喬丹等好友攜手跳槽籃網另謀發展。

厄文雖在11月28日這場籃網作客遭遇塞爾提克比賽，並未隨隊前往波士頓，但波士頓球迷仍沒放過他，整場比賽照樣狂噓厄文，也讓厄文賽後發了一大篇情緒字眼回應，杜蘭特更發推回嗆波士頓球迷，強調他們這些酸民該看醫生了。

目前根據籃網官方宣布，厄文接下來客場3連戰也不會隨隊前往，但最讓人感到諷刺的是，厄文本季打了11場，籃網僅拿4勝7敗，反觀他缺席的19場，籃網靠著丁維迪帶領拿下12勝7敗，似乎無須厄文助陣，也讓他的立場更加尷尬。

(中時 )