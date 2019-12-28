美國官員表示，伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）附近一處軍事基地今天遭遇火箭攻擊，一名美國民間承包商喪命。

路透社報導，這些匿名官員表示，許多軍事人員及伊拉克人員也都受傷，並說這是初步資訊。其中一名官員則說，伊拉克軍方將指揮因應並展開調查。

伊拉克軍方今天稍早在聲明中表示，數枚火箭射往伊拉克的K1軍事基地，當地駐有美國及伊拉克軍隊。

安全消息人士說，安全部隊在基地附近一輛廢棄車輛內發現俄羅斯製卡幽沙式火箭（Katyusha）發射架。

目前沒有團體出面宣稱犯下這起攻擊案。

巴格達政府2017年12月宣布從伊斯蘭國（Islamic State, IS）手中收復故土後，在當地行動的伊斯蘭國激進分子為了讓巴格達政府垮台，改採叛亂式策略。

然而，高階美國軍事官員本月表示，獲伊朗支持的團體對美軍駐紮伊拉克基地的攻擊步伐加快，手法也愈來愈精密複雜，將各方推向無法掌控的升級局面。

他發出警告2天前，4枚卡幽沙式火箭襲擊巴格達國際機場附近基地，造成伊拉克菁英反恐局（Counter-Terrorism Service）5人受傷，這是對以美國為首的抗IS聯軍成員基地所在處，進行一系列火箭攻擊中的最新一起。

安全消息人士表示，K1基地座落在伊拉克北部基爾庫克市西北方15公里處，駐紮美軍及伊拉克聯邦警察（Federal Police）與反恐局的部隊。

(中央社)