去年，一名林姓少校參謀主任，遭元配怒控與女下屬有不當曖昧關係、包養小三，甚至涉及不當金錢關係等違紀情事。遭憲兵指揮部以2大過汰除免職。林姓少校向「國軍官兵兵權益保障會」提出申訴後，竟成功復職，近日他又遭週刊踢爆，曾有刑案前科。令外界對權保會的處置感到懷疑。

據《鏡週刊》報導，桃園地方法院於去年12月14日的刑事判決指出，林姓少校曾在宜蘭壯圍駕車時，遭到警方攔查，由於林姓少校沒有駕照，竟使用胞弟的姓名頂替，還偽造弟弟的簽名，隨後林姓少校的弟弟向交通機關申訴罰單，才使本案曝光。

林姓少校的前妻對週刊爆料，前夫6年前曾因無照撞傷老婦後肇逃，當時也是找胞弟頂替，最終由她出面調解與賠償才將此事解決。林姓少校的前妻表示，

前夫雖因婚外情一事鬧上媒體而遭2大過汰除免職。然而他也在同年11月報請退伍，並領了400萬的退伍金。

然而有錢的林姓少校在與前妻離婚後，對於女兒的學費、生活費皆未按時給付，再加上當時婚外情事件和涉犯偽造文書等瑕疵問題，令前妻痛批，只因前夫認為「處分太重」向權保會申訴，就能夠復職，完全不查他過往的違紀情事，簡直令人無法接受。

據週刊表示，去年林姓少校已經領了400萬的退休金，現在回鍋後薪水照領，待他補滿20年年資退伍後，又可再領用退俸，前後加總起來，共可領約1100多萬元，令其前妻和軍中同袍認為這根本是浪費國家公帑，希望國軍能重新審視任用這樣的軍官是否合理。

(中時電子報)