台東大學美術產業學系109級畢業展「特級普通」，昨天起在台東原住民文化創意產業聚落開展，展期至1月4日。學生們透過作品告訴大家，生活中的平凡、普通，一點一滴累積起來，也會成為「特級普通」。

學生們將生活中很多被民眾視為「再也普通不過」的日常，透過構思之後創作成為生活藝術美學，讓參觀民眾耳目一新，驚覺原來「這些我們不再意的瑣事」原來也可以讓人感動。

例如施佩頡同學展出的作品Mother&Father 思唸曆，創作靈感來自爸媽一年的碎念、情緒勒索，她用過去一年365天，每天父母從電話或是日常對她的碎念，從普通不過的嘮叨，每天製作成創意日曆卡，造就出一片碎念牆，看得大家哈哈大笑，引起廣大迴響。

施佩頡同學展出的作品Mother&Father思唸曆，用過去一年365天，每天父母從電話或是日常對她的碎念，從普通不過的嘮叨，製作成創意日曆卡。(戴志揚翻攝)

東大美術產業學系109級畢業學生希望藉由在台東的展出，陸續替作品進行修正，並準備明年到外地展出。

台東大學美術產業學系畢業展覽。(戴志揚翻攝)

美術產業學系開設多元深度藝術創作課程，除了與時俱進，重要的是培養結合美術與數位的專業人才，更讓學生具備良好的創新創意、美感品味、專業技術與多元跨界知識。

美術產業學系林昶戎主任說，有自己的才能才華，生為普通，也能夠被貼上特級標籤。平凡之中的不平凡，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。」生為普通，非為普通，因才華貼上標籤，而轉生為不平凡。

本次「特級普通」畢業展，共有35位同學參與，並有著來自全國各地堅強的師資陣容引導著，每年四年級的同學都會舉辦畢業展覽，每年主題皆不相同，本次主題為「特級普通」，同學們藉著畢業展這個舞台展示同學四年所收穫特的知識、技術、才華與創作的能量，讓每位同學們在各個不同的藝術領域發揮所長，於校外展場中呈現，提供與大眾交流的機會。

(中時電子報)