2020總統大選電視政見發表會最終回27日晚間登場，韓國瑜直指就民進黨最大派系新潮流，批評「新潮流像癌細胞整個控制民進黨」，前新北市長朱立倫28日上午受訪表示，新潮流主導重要人性是台灣政治的最大失利，他呼籲蔡英文應出面說明，「我知道很多民進黨朋友也很不滿，有派系沒有關係，但是不能變成一派獨大、一黨獨大」。

對於昨日反滲透法協商，朱提及27日宋楚瑜於政見會時說，「蔡總統派我去跟習近平見到面，所以我自己檢舉自己」，蔡英文幽默回應賜你無罪，但他質疑，若反滲透法通過後是不是有人檢舉就犯罪了？

朱立倫強調，國家安全大家都重視，要怎麼樣制定一個真正避免被滲透，或避免被危害的法律，大家應共同商議，重要法案沒有經過討論、充分的溝通，沒有很多場的公聽會就想要強行，台灣不可以走回這樣倒退的路，走回戒嚴時代，呼籲大家面對《反滲透法》時不要用政治的思考，不要做選舉的操作。

(中時 )