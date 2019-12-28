即使貿易戰攪局，美國總統川普上任3年以來，美股飆漲逾50%，超越歷任總統。其實，不只道瓊指數朝30000點大關邁進，台股也重返12000點逼近新高，財信傳媒董事長謝金河指出，全球股市出現大市值企業不斷沸騰，背後最大推手就是被動式基金ETF。

謝金河在臉書po文表示，全球股市不斷的奔馳，美股30000點就快逼近，其漲勢多集中在Apple、Microsoft、Aphabet、Amazon及FB的FAAMG五檔股票上；亞洲股市則看台灣的台積電，南韓三星及大陸阿里巴巴及騰訊等四檔個股延燒。

「全球股市中的大市值企業不斷攀高，最主要的推力就是全部被動型基金ETF！」

謝金河認為，全球利率走低，負殖利率債券一度逼近17兆美元，使得龐大游資湧入ETF，到2019年中，全球股票型ETF吸走4兆美元、占50%，其中前五大ETF淨值超過8000億美元，單是SPDR就吸了3079億美元，這種型態的股票基金以每個市場前50大市值為標的，全部瞄準一個國家最有競爭力的產業及公司，又稱為被動式基金。

過去幾年，全球ETF已成長數倍，現在規模已達6兆美元，美國銀行的ETF策略師估到2030年全球ETF部位將達50兆美元。「未來全球股市將成也ETF，敗也ETF，大型股會愈炒愈貴，直到倒下為止。」

謝金河強調，台股站上12000點，一些大型權值股如台積電、聯發科、大立光、鴻海等大漲也是拜ETF之賜。近期台股逼近12682歷史天價，除了經濟基本面好轉，最大的指數推手，其實是方興未艾的ETF！

(中時電子報)