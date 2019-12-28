李婉鈺參選台北市第一選區立委，近日為她拉票的宣傳車看板寫著「想想婉鈺」，競選歌曲是「愛情的騙子我問你」，疑似嘲諷與她有過一段情的劉建國，對此曾因此被立委劉建國提告的知名主持人陳斐娟，更不忘在臉書撂狠話嗆聲。

新北市前議員李婉鈺前年上三立《54新觀點》，爆料與立委劉建國交往時，因床照事件被欺騙，當時主持人陳斐娟在粉專預告節目時，張貼「劉建國是愛情騙子」遭告妨害名譽，如今為李婉鈺選情拉票的宣傳車，頻頻播放「愛情的騙子我問你」這首歌，讓陳斐娟直呼：「劉建國就像陰魂不散的鬼魅，刑事告輸民事又來，煩不煩啊」，接著強調那只是節目預告，而且是李婉鈺親口說的，如果很在意「愛情騙子」這個標籤，應該去告李婉鈺才對，因為「和她躺在床上的是你，不是我」。

陳斐娟臉書全文。（圖／阿娟的FreeStyle - 主持人陳斐娟臉書）

陳斐娟更對劉建國喊話：「你是不是愛情騙子，干我屁事，我只在乎你別再浪費司法資源，那可是我繳的稅啊，這一次我會向庭上請求傳『李婉鈺』」，更不忘撂下狠話：「老娘跟你拼了」

(中時電子報)