國民黨總統候選人韓國瑜27日政見會指出新潮流在派系裡控制了民進黨，更點名邱義仁、陳菊、賴清德等新潮流要角，行政院副院長陳其邁28日陪同民進黨立委候選人蘇巧慧掃街時直指「在寫科幻小說」，韓先射箭再畫靶就是要抹黑，韓市長是以他過去生活的經驗與國民黨這種派系宮廷的鬥爭病態性心態在看民進黨。

陳其邁說，韓說法是要轉移國民黨提名吳斯懷、包括吳敦義，還有跟韓陣營在選舉裡面的一些競韓，國民黨過去不管是在一黨獨大、或者是一些重大路線的分歧，在這次選舉裡面都看得出來，這種胡言亂語鬼扯一通，這個見怪也不怪，反正他講話就是這個樣子。

陳其邁說，現在民進黨大家充分合作在拚政績，各部會其實不管在黨內或許大家有不同的派系，但是把政績做出來，大家通力合作，選舉的時候就互相幫忙。韓一隻手指頭指著別人，四隻手指頭先指著自己，自己可能要先檢討。

蘇巧慧則說，拜託韓國瑜市長，尊重一下選民，請要參選總統的人，在總統政見發表會上，談點政見。

(中時 )