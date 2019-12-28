男生平時看到「衛生綿」就很尷尬，若開口向女生要這東西，肯定羞到想跳樓。有一名男友雖然心裡百般不願，但還是應女友的要求，硬著頭皮對陌生女生開口要「衛生綿」，網友看到貼文紛紛對他大讚：「你很棒」。

一名男友在臉書社團「靠北女友」發文抱怨表示：「交往不到一個月的女友打算回家看老母，某一天從台北上車，在車上當然要睡覺阿，路上女友突然叫醒我：我那個來。」

女友接著說：「可是我沒帶衛生綿耶。」接下來的要求男友：「你去幫我問車上的女生有沒有」。原PO停了10秒鐘後心想：「這一刻超級想跳車你知道嗎？」，但因女友說「我那個來動不了，沒辦法阿」，男網友經過幾分鐘天人交戰「我站起來開始往前走」。

「第1個，小姐!不好意思我女朋友那個來沒有衛生棉，請問小姐有嗎？小姐:我沒有。(這個小姐應該是被我嚇到了，還好沒尖叫)。第2個、第3個，一樣沒有。全車也幾個女已經去一半了，後面應該總會有一個會有吧！第4個，小姐:拍謝，哇更年期阿，沒有月經。當下旁邊隔著一個男的，我猜他應該想笑笑不出來吧！」

原PO問了4個女生後：「我情緒已經快崩潰了!!! 從小到大沒做過這麼丟臉的事阿!!! 我到底怎麼了，當下超想馬上丟下女友跳車你知道嗎！」，剩最後一個沒有問，豁出去了，這個一定會有。最後一個，小姐的答案還是沒有「 X！ 為什麼!!!! 都沒有我在問心酸的阿!!!!」。

就在丟臉往回走時，最後一位小姐叫住他，拿給他一些面紙給說：「可以撐到下車應該沒問題」。還好沒有無功而返，讓原PO有點欣慰，回到座位女友眼眶泛淚深情款款看著我說：「從來沒有男生會這樣對我」。

網友看到原PO勉強自己達成「不可能任務」大讚：「他雖然在靠北，但是他做了啊，我覺得原PO很愛他女友」、「 我自己可能都不敢這樣借衛生棉，他為了女友犧牲，也滿偉大的啊！」、「我是覺得啦至少他有做，會幹譙是一定的，比不做還在嘴炮的好多了」、「你真的很棒」。

(中時電子報)