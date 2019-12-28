國民黨總統候選人還韓國瑜曾赴中聯辦被貼標籤，韓昨政見會點名民進黨蔡英文、謝長廷、陳菊等人也都曾赴陸交流，質疑民進黨去就是交流，他們去被說是賣台。國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋今表示，謝長廷稱2012年、2013年以私人身分去香港、大陸，但隨行卻有許多民代、學者同行，謝還見中國對台工作領導小組秘書長戴秉國、解放軍少將，以綠營對國民黨同樣檢視標準，謝長廷跟陸方高層談些什麼內容，有沒有賣台，謝長廷應該出面說清楚。

國民黨今召開「謝長廷，踹共！」記者會，公布謝長廷2012年開展之旅及2013年香港深圳行語錄方見面層級及談話內容。周錫瑋表示，開展之旅謝長廷到廈門祭祖，並稱「到澳門像到兄弟的家」；同時謝也到北京與時任國台辦主任王毅、中共對台工作領導小組秘書長戴秉國等人見面，甚至還跟解放軍總政治部少將李曉華、辛旗餐敘，跟對方談些什麼內容，謝長廷至今沒有說明清楚。

周錫瑋說，謝長廷稱是用私人身分去正常交流，但與謝香港深圳行同行的還有時任立委管碧玲、李應元、趙天麟、許智傑、陳歐珀、邱志偉、時任北市議員阮昭雄等人，見面的都是大陸當局重要人士，並非一般人輕易可以見到，謝長廷及隨行綠營民代應出面交代清楚談話內容，有沒有賣台行為。

周錫瑋質疑，「謝長廷去香港就是交流，韓賣水果就是賣台？」韓國瑜去賣水果，難道不是正常交流，韓國瑜甚麼時候被統戰、投降；反觀謝長廷自稱是私人身分前往交流，不代表就是投降或被統戰。

國民黨文傳會主委程美華呼籲謝長廷及當時隨行人員，應該出面說明謝大陸行密會戴秉國一小時，雙方到底談了什麼？當天謝也與解放軍重要將領餐敘又談了什麼？既然謝長廷目前人回到台灣，有必要對這些疑點說清楚講明白。

(中時 )