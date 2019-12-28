由中華民國後備青溪協會發起的雙塔傳愛馬拉松路跑，將從26日起從屏東鵝鑾鼻燈塔展開全程6天600公里的超級馬拉松路跑，由國內超馬高手鄒雙喜領軍，邀集了近20位熱愛中華民國、熱愛國旗的路跑界朋友，一起「從南方出發」跑向新北石門富貴角燈塔；就是要藉由雙腳運動跑步，傳達青溪人健康、熱情形象，及對台灣這片土地的一份濃厚情感。

這項活動是由中華民國青溪總會發起的，主要的目的就是希望透過路跑「陽光、健康、正向」的形象，推廣全民體育、提倡運動風氣，並且在元旦開國即將到來的時候，喚起國民對國家國旗正確的理念與認知，以砥礪青溪後備向心，凝聚軍民情感，在慶祝創會廿年的前夕，重新型塑青溪風範，成為促進社會祥和進步的一股動力。

國民中央委員連勝文南下輔選黨籍立委，也陪著路跑團跑上ㄧ段。(戴志揚翻攝)

路跑團成員經台南時，也與立委參選人洪秀柱會師，並加油打氣。(戴志揚翻攝)

青溪總會秘書長陳世明表示，為了這場縱貫南北的超馬賽事，陳秘書長率領工作團隊已經籌畫了超過十個月以上的時間，從計畫醞釀、溝通協調到實地探勘及人員招募，花費了許多精神、人力物力。

在六天行程中，除拜會各地區青溪夥伴外，將極力邀請跑友、親朋好友們隨時加入陪跑行列，也歡迎社會大眾沿途為選手們加油打氣。青溪總會也責成各縣市總會共同加入協辦，號召青溪人一起創造陽光健康形象，並彰顯護持「傳承青溪精神」之意義。

青溪總會發起這項活動時，起心動念單純只想以健康、陽光、正向的方式，透過路跑這個平台，邀集跑友及社會大眾一起加入「愛國家愛國旗」的陣容，以邁向「鼓舞軍民士氣，凝聚庶民情感」的終極目標。

(中時電子報)