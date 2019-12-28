支持者送上木製關刀給張善政，張善政強調，當選後送將給特偵組砍壞人！（陳世宗攝）

國民黨副總統候選人張善政28日上午舉行國政座談會中部場！張善政火力全開，抨擊說「政治人物不能做壞事！蔡英文做太多壞事情！」新潮流是民進黨的最大幫派，根本是「蛇鼠一窩」，蔡英文統治下必需停損、看不下去。張善政特簽署反空汙宣言，支持者送上木製關刀；張善政強調，當選後送將給特偵組砍壞人，贏得滿堂掌聲。

張善政火力全開說，蔡英文說國民黨重北輕南，還細數衛武營等政績是在民進黨任內完成，蔡英文一腦袋的漿糊，衛武營是馬英九時代百分百中央出錢；高雄輕軌也是馬英九支持高雄建設出的錢；蔡英文還說國民黨重北輕南、害陳菊負債，根本是混淆視聽。

張善政指出，政治人物不能做壞事、要有政績！蔡英文這幾年政績是什麼？公投、一例一休；韓國瑜選上是要設停損、負面政績停止！文官體系徹底被民進黨敗壞！這些年來立法的全是惡法！公投被沒收，心裡非常的沈重，是責任感的沉重！

張善政表示，蔡英文批國政顧問團是馬英九的633團隊，現在高雄市副市長團隊比內閣團隊蘇貞昌、林佳龍好太多了；韓國瑜都沒說蘇貞昌團隊是當年陳水扁貪腐團隊。

張善政強調，韓國瑜當選後，明年可拭目以待！如一例一休，送大學、研究所出國有機會！小學開雙語教學非常有機會，不會被立院卡住的可以先做，不要讓壞人到政府單位做事，只會繼續聽黨意，馬英九時代民進黨用杯葛國家重要法案，既使少數一席、算一席，不然會杯葛政府做事。

(中時 )