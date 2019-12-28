台中市警局公布1229「國政領航、台灣富強－韓國瑜大台中勝選晚會」遊覽車下車停車場資訊。（台中市警局提供／台中馮惠宜傳真）

為維持12月29日總統候選人韓國瑜預定在台中七期地區舉行的集會造勢活動周邊交通秩序，台中市警局當天12至22時，針對周邊採取「管車、不管人」交通管制措施，並視活動狀況採漸進式彈性交通管制，提醒用路人避開管制區域，並隨時注意最新路況報導。

台中市警局為維護集會造勢活動現場交通秩序與安全，規劃進行分階段交通管制，活動初期僅加強交通疏導，人潮逐漸增加後，再漸進採取管制車輛進入，北起市政路西往東慢車道(含)以南；東至黎明路(含)以西；南沿市政南一路(不含)以北；西迄環中路(含)以東，並維持會場周邊交通順暢。

為降低影響民眾通行程度，當日交通管制活動將採疏導管制方式，並針對周邊路口製作交通改道指引路牌，本局呼籲搭乘遊覽車民眾統一前往市政南一路上下車，現場將提供遊覽車路線及停車指引卡。

另已協調交通局通知行經管制區域內各路線公車業者，配合改道行駛，且提供活動週邊汽機車的停車空間共汽車4779席、機車3593停車位資訊，歡迎民眾善用。

市警局也呼籲參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免造成交通壅塞，並請警察廣播電台宣導當日交通管制措施，並隨時播報相關路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，同時也請民眾遵從現場員警指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )