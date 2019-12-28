勇士總教練科爾終於講出他遲遲沒有說出口的話！科爾28日受訪時表示，勇士本季遭逢嚴重傷兵潮，主因仍在過去5年勇士都闖進總冠軍賽，「我們過去5年消耗太大，畢竟我們打了比任何人都多的比賽，代價就是出現大量的傷痛。」

「像是柯瑞本季受傷了，克雷湯普生也傷了，」科爾說，「李文斯頓退休了，伊戈達拉本季到現在還沒上過場，如果你問他們過去5年的感受，他們會給你相當答案，就是精疲力盡！只有卓雷蒙格林還在打，他是過去5年唯一倖存者。」

目前勇士拿下8勝24敗，排在西區墊底，起碼最近總算搶下3連勝，稍微找回應有球隊模樣，科爾說：「現在我們逐漸找回自信，最近我們接連贏下比賽，其中包含一些我們特別不想輸的球賽。」他說的應是才剛結束的耶誕大戰。

只是勇士目前傷兵潮仍未結束，科爾今天透露，本季表現搶眼的菜鳥前鋒帕斯卡，將因臀部挫傷繼續缺陣，另外一名菜鳥後衛普爾則在明天下放發展聯盟磨練，「普爾有可能只打幾場比賽，也可能待上幾周，一切就看他表現而定。」

(中時 )