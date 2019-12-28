NaNa、娜歐蜜史考特、Blackpink的Lisa列為最美臉蛋前十名。（圖／翻攝自jin_a_nana IG；達志影像）

片中選了高以翔為第84名，並寫上RIP（左下角） 。（圖／翻攝自 TC Candler Youtube）

BTS田柾國、傑森摩莫亞、克里斯漢斯沃是最帥臉蛋前10名。（圖／翻攝自韓網；達志影像）

美國電影網站「TC Candler」往年年底都會公布百大最美臉孔榜單，昨(27日)IG帳號「tccandler2019」搶先公開了2019名單，但有傳言指此為假帳號，而今稍早帳號「tccandler」公開了正式版世界百大最帥與最美名單，台灣女孩周子瑜從去年的第2名急升成為第1名，不只是亞洲最美，也是世界第一美，為台灣爭光。

在IG帳號「tccandler2019」昨公開的名單中，周子瑜列為第15名，而上月過世的高以翔列為第53名，但今公開的官方版百大最帥及最美名單卻大洗牌，男星方面，高以翔改為第84名，今年從《復仇者》退休的美國隊長克里斯伊凡被選為第100名，接著有巨石強森（第94名）、布魯克林貝克漢（第92名）、、丹尼爾雷德克里夫（第79名）、賽巴斯汀史坦（第77名）、朴燦烈（第75名）、基特哈靈頓（第72名）、鹿晗（第71名）、KAI（第65名）、太陽（第61名）、ZAYN（第60名）、麥可法斯賓達（第58名）、泰民（第56名）、井柏然（第54名）、丁海寅（第52名）、傑米道南（第51名）、柴克艾弗隆（第49名）、崔始源（第47名）、王嘉爾（第41名）、蔡徐坤（第35名）、吳世勳（第33名）、李泰容（第27名）、車銀優（第22名）。

臉蛋常勝軍大衛貝克漢獲得第20名，「超人」亨利卡維爾第17名，接著有姜丹尼爾（第16名）、堤摩西柴勒梅德（第13名）、張藝興（第12名）、克里斯漢斯沃（第10名）、肖戰（第6名）、傑森摩莫亞（第5名）、BTS的V（第4名），第一名則為BTS田柾國。

最美臉蛋方面，有I.O.I世正（第98名）、亞莉安娜格蘭德（第99名）、TWICE的Mina（第91名）、凱特貝琴薩（第90名）、林明禎（第89名）、席琳娜戈梅茲（第85名）、艾莉西亞薇坎德（第84名）、BLACKPINK智秀（第78名）、TWICE的多賢（第75名）、林允（第70名）、岡田奈奈（第65名）、石原聰美（第62名）、娜塔莉波曼（第61名）、秀智（第60名）、「小丑女」瑪格羅比（第59名）、莉莉柯林斯（第56名）、太妍（第57名）、「珊莎史塔克」蘇菲特納（第52名）、Red Velvet的Irene（第51名）、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（第49名）、TWICE的SANA（第48名）、鞠婧禕（第44名）、「龍母」艾米莉亞克拉克（第43名）、小松菜奈（第41名）、「神力女超人」蓋兒加朵（第36名）、迪麗熱巴（第34名）、Red Velvet澀琪（第27名）、「妙麗」艾瑪華森（第25名）。

接著被排到最美臉蛋前20名的有Blackpink的Jennie（第19名）、周冬雨（第16名）、Oh My Girl的YooA（第15名）、林珍兒NaNa（第7名）、「茉莉公主」娜歐蜜史考特（第5名）、Blackpink的Lisa（第3名），周子瑜今年則成為世界最美臉蛋第一名，她進榜5次，今年獲得最高名次列為榜首。

百大最美臉孔前10名

1. 周子瑜（TWICE成員）

2. Yael Shelbia

3. Lisa（BLACKPINK成員）

4. Thylane Blondeau

5. Naomi Scott

6. Audreyana Michelle

7. NaNa（林珍兒）

8. Emilie Nereng

9. Meika Woollard

10. Liza Soberano

百大最帥臉孔前10名

1. 田柾國（防彈少年團成員）

3. Shawn Mendes

2. Felix Kjellberg

4. V（防彈少年團成員）

5. Jason Momoa

6. 肖戰

7. Jensen Ackles

8. Toni mahfud

9. Jason Derulo

10. Chris Hemsworth

(中時電子報)