游姓搶匪先白住兩天勘查地形，然後再下手行搶。（許家寧翻攝）

警方不到6小時逮獲游嫌，口袋只剩下400元。（許家寧翻攝）

瑞芳老街一甲子老旅社驚傳遭搶，1名游姓男子佯裝房客勘查地形，昨天下午趁旅社只有95歲顏姓老阿嬤顧店，闖進屋內搶奪腰包後逃逸，搶匪不到6小時就落網，鄰居氣說，游男白住兩天後「落跑」，阿嬤也沒追究，2天後竟還上門搶劫，實在有夠夭壽。

新北瑞芳後火車站長壽巷的金城旅社，古色古香，還保留著60前的旅社風貌，28日傍晚5點多，1名戴著全罩護臉防曬帽的男子走進旅社內，直闖顏姓阿嬤房間，正在休息的老婦嚇了一大跳，隨後男子朝她身上黑色腰包探去，犯案過程不到30秒。

老旅社遭搶後老婦連忙聯繫里長報案，警方組成專案小組過濾監視器鎖定前科累累，有多項毒品、竊盜的游姓男子（43歲），雖然歹徒試圖變裝藏匿，警方不到6小時就將他逮捕到案，同時在車上查獲遭搶皮包，口袋贓款只剩下400元。

得知旅社遭搶，讓長壽巷居民議論紛紛，附近鄰居指出，巷弄內每一、兩戶就有8、9旬以上長者因而得名，還說顏姓阿嬤在這裡住了80年，為人和善，金城旅社也開業超過60年，可以說每個瑞芳人都知道，沒想到竟然還有人敢搶劫，非常可惡。

警方調查，顏男心思縝密，見老旅社只有老人顧店，防備較鬆懈，24、25日先佯裝住客勘查地形，等到27日才下手行搶，全案訊後依強盜罪嫌移送基隆地檢偵辦，警方也針對年關將近，店家常有現金出入，容易引起歹徒覬覦，加強老街巡邏。

(中時 )