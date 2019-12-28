親民黨總統候選人宋楚瑜28日上午在中和為親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓站台。宋楚瑜受訪時表示，民進黨想在立委任期最後一個月強行通過「反滲透法」，這種作法太過暴衝。

宋楚瑜痛批，全世界沒有一個政黨這樣子做，不尊重程序正義、新的國會、新的民意，想在最後一個月硬推造成人心惶惶的「反滲透法」，認為這種方式太過暴衝、太過爭議。

(中時 )