宋楚瑜痛批民進黨硬要推「反滲透法」 11:242019/12/28 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨總統候選人宋楚瑜28日上午受訪時痛批民進黨硬推「反滲透法」，造成人心惶惶。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨總統候選人宋楚瑜28日上午在中和為親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓站台。宋楚瑜受訪時表示，民進黨想在立委任期最後一個月強行通過「反滲透法」，這種作法太過暴衝。 宋楚瑜痛批，全世界沒有一個政黨這樣子做，不尊重程序正義、新的國會、新的民意，想在最後一個月硬推造成人心惶惶的「反滲透法」，認為這種方式太過暴衝、太過爭議。 (中時 ) #2020大選 #宋楚瑜 #李正皓 #中和 #造勢 #余湘 #郭台銘 #反滲透法 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法通過 高孔廉憂海基會停擺 04:102019/12/24 話題觀察 郭台銘：相信柯文哲的話 晚上不用睡覺了 21:512019/12/24 政治 張顯耀：反滲法將使兩國論死灰復燃 12:432019/12/25 政治 綠急推反滲透法 藍轟兩國論還魂 04:092019/12/26 焦點新聞 【旺董開講】《反滲透法，就是戒嚴！就是獨裁！》（上） 09:002019/12/26 政治 張亞中揭密 蔡英文為何急著通過《反滲透法》？ 09:352019/12/27 政治 新黨批 反滲透法過 最高興是貪官汙吏 10:592019/12/27 政治 中華泛藍協會：反滲透法將發生嚴重寒蟬效應 14:372019/12/27 政治 諷APEC會習觸法 宋向蔡自首 04:092019/12/28 焦點新聞 新黨批 立法後貪官汙吏最高興 01:392019/12/28 政治要聞 政治熱門新聞 深綠支持者的自白：蔡英文的表現讓我阿嬤心痛得哭了 - 政治 看到吳怡農掃街 網：蔣萬安可準備2022了 - 政治 看完政見會 網：承認韓要贏了很難嗎？ - 政治 為何要投韓國瑜？趙少康淚揭真相 - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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