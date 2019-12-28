總統大選倒數13天，資深媒體人趙少康對於為何要挺國民黨總統韓國瑜給出回應，他直言這場選戰不是喜歡誰或討厭誰的問題，而是大是大非的問題。因為他真的很怕再讓民進黨幹四年，所以他表態力挺韓國瑜，讓台灣還有一線生機。

趙少康在網路政論節目《觀點》上表示，很多人說他不喜歡韓國瑜，可是喜不喜歡真的不是那麼重要。喜歡很好，不喜歡又怎樣？趙少康語重心長的問，「你們希望再看民進黨幹四年嗎」？

趙少康緊接著表示，他希望大家再去認真的想想，再給民進黨幹四年會是什麼樣子？這是個大是大非的問題，他更要年輕人想想，兩岸未來要怎樣？要戰爭還是和平？國際上活動能不能參與？國內要分裂還是不分裂？他希望年輕人可以再想深入些，有可能今年想的就和明年不一樣。

趙少康直言，現在是選戰最後關頭，但是在投票前，請想想看前總統李登輝因為意識形態把台灣搞的很慘，是前總統馬英九執政八年後才把局勢穩住，後來總統蔡英文接任，可是看看蔡把台灣這四年搞的怎樣？那如何再給蔡四年，可能台灣就回不了頭了，不要以為還有回頭的機會，所以他希望大家可以認真想一想，拋開成見，投下這一張選票。

(中時電子報)