海上移動機場「山東」艦

解放軍首艘自製航母「山東」艦17已入列服役，但軍事分析家說，艦載機因駕駛人員不足，而難以培養真正具有備戰力的機隊。

按照官方說法，「山東」艦能搭載36架殲-15，而據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，這意味艦上起碼要有70名飛行員，還有更多支援的飛行員。然而，解放軍計畫打造5、6艘航母，擴大艦載機隊，加上在航母上應用更先進的技術，都意味未來訓練更多飛行員已變得更迫切。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）說，海軍飛行員無論在招募或培訓上，都面臨了瓶頸。解放軍對艦載機飛行還相對陌生，尤其是在需求迫切，需要加速培訓節奏，並擴大招募，以達成備戰目標之際，更是如此。

解放軍所有軍種的航空兵訓練計畫仍在發展，尤其是2013年5月才成立的海軍艦載航空兵部隊。解放軍第一艘航母「遼寧」艦2012年9月服役，但直到兩個月後，首架艦載機才成功降落。

(中時電子報)