遊行隊伍在陳滄江等人帶領下，從庶民總統韓國瑜後援會外廣場出發。（李金生攝）

金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓，引起鄉親強烈反彈。（李金生攝）

遊行隊伍走過民族路東門菜市場。（李金生攝）

遊行隊伍走過莒光路「觀音亭」一帶路段。（李金生攝）

遊行隊伍走過北門「北鎮廟」路段。（李金生攝）

陳滄江呼籲鄉親站出來，協力守護金城鎮最後一塊綠地。（李金生攝）

金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓，引起鄉親強烈反彈。立委候選人陳滄江發起罷免縣議長洪允典行動，40餘位青年學生和鄉親今（28）日冒著低溫走上街頭，呼籲民眾站出來，協力守護金城鎮最後一塊綠地。縣議會近半議員選擇與民意站在一起，也反對新建大樓案。縣議長洪允典則迄無回應。

這起金門地方自治史上首起罷免行動，也是繼2017年反賭大遊行之後，再一次的公民覺醒運動，今天上午8時在以金大學生為主的遊行群眾高舉「人民最大、罷免議長」、「反對議長獨裁專政」、「保留莒光湖畔淨土給縣民」的牌子下，拉起籲請鄉親大家一起來的序幕。

遊行隊伍在陳滄江等人帶領下，從庶民總統韓國瑜後援會外廣場出發，沿著東門圓環、民族路東門市場、莒光路貞節牌坊、總兵署、陳氏宗祠、中興路前進以迄終點站北鎮廟廣場解散。吳阿瑾醫師也前往助陣，傳達守護金城鎮最後一塊綠地的心聲。

發起人陳滄江表示，守護金門淨土，人人有責，20多年來他與金門公民團體共同維護生態環境，甚至挺身站出來開第1槍，包括2013年擋下浯江溪畔闢建道路、莒光湖興建商務旅館的BOT案，如今他再次呼籲鄉親加入下架一意孤行，與民意為敵的洪允典縣議長。

他強調，民意代表本應為民喉舌、反映民意，洪允典議長卻無視廣大縣民對金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓之強烈反對聲浪，視民意如糞土，已全然喪失其為民意代表之本職與初心。他個人堅決反對縣議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓。

陳滄江認為，目前的縣議會大樓雖已建20餘年，但主體結構良好，只需做局部整修，最重要的是改善開議時的影音傳輸系統，做好議會直播，即可讓全體縣民監督議員質詢及議會運作，其他議會設施都完整堪用，況且還有新建的7樓生活館即將落成，可提供議員足夠休憩及研究室空間，實無再花10億元另建議政大樓的必要性。

(中時 )