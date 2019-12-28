自動化設備廠廣運（6125）與子公司太極（4934）及金運，今日以「廣運盛晏，英倫風潮」為活動主題，在桃園舉辦尾牙。廣運前3季合併營收33.3億元，稅後純益16億元，EPS 6.5元創歷史新高，每股淨值19.42元。廣運董事長謝清福近幾年慢慢交棒給兒子謝明凱，他今天和媒體交流，一開就頭說「聽兒令，勝過拜神明！」。謝明凱目前為廣運的執行長，董事長謝清福笑說：現在只負責數鈔票！

廣運今年同步積極活化及整合不動產，除在4月出售74%中壢工業區廠房，交易金額達近6億元，並於10月擴充購置南港總部辦公室金額3.25億元；大陸子公司同步規劃以近10億元(不低於人民幣2.2億元)，出售位蘇州工業園區圓融時代廣場約3991坪的投資性不動產，及計劃出售廣奕股權(持吳中區的酒店式公寓大樓)。

廣運於去年底新設立「熱傳事業部」，提供企業解決棘手「散熱」最佳方案，因應AI、物聯網普及應用及5G網路通訊時代的新技術需求，資料中心數伺服器數據運算需求大，導致機房廢熱量非常高，為此機房、數據中心散熱需求強勁，廣運自行開發出「高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備」，目前已成功陸續出貨，並有大型客戶進行產品認證中。估明年「熱傳事業部」可望大量出貨，據聞「熱傳事業部」產品也己送阿里巴巴認證中。

至於太極營運持續好轉，母公司廣運於7月起自集中市場買進太極股票，累計至11月底增加4533張，持股由27.09%增加為28.36%。太極於12月9日減資變更登記完成，變更前股本35.65億，每股淨值6.21元；變更後股本20億，每股淨值提高為11.07元。減資前舊股票最後交易日為2020年1月8日，股票停止在市場買賣自2020年1月9日~17日止，換發後新股預計為2020年1月20日上市買賣。看好太極發展，廣運會持續加碼太極。

廣運營收結構中，太極營收占6成，明年電池產能拉高到800MW，單晶會拉高產能到500MW，目前訂單看至明年的3Q，全部產能全都在越南，客戶有8成在美國。約3成的營收是來自於自動化。

(時報資訊)