有民眾從外地特地來一睹柱柱姐風采。（曹婷婷攝）

國民黨前主席、前立法院副院長洪秀柱投入台南第六選區立委選舉，對戰民進黨立委王定宇，近日在東區街頭掛上「我比他更好」選舉看板，和王定宇在街頭「比好、對話」，洪秀柱說，她來參選就要打一場正面選舉，選舉是比好不比爛，剛好有機會跟王定宇「比鄰而站（戰）」，就發想「我比他更好」看板，讓選民思考。

洪秀柱今天上午到東區廟口開講，許多鄉親都專程來力挺，高喊「柱柱姐凍蒜」，讓她直呼，台南人真的很溫暖。她提到最近有台南市里長聯誼會會長周翊庭先來挺她，後來又去挺王定宇的場，被認為是腳踏兩條船，更被解讀洪遭人拔樁，她認為，大家都多慮了，里長們有藍有綠，會長出席兩邊造勢很正常，但他挺誰心中自然有數，不用去為難里長跟質疑任何人，選舉就是公平競爭。

洪秀柱說，自己每次談話都是針對執政黨施政缺失，而對手就民進黨而言，是一個重量級且很有能力且辯才無礙，選戰是就兩人條件來比一比，剛好有人提供一個看板，招牌位置就在王定宇旁邊，所以有了這次看板的創意。

她強調，來台南參選就是要贏，不是自己贏了要當立委，而是希望台南贏、人民贏，這才是這場選戰的意義。

(中時 )