遭批歧視女性 郭董：自己相當尊重女性 15:362019/12/28 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海集團創辦人郭台銘對於27日指現任立委洪慈庸任內忙著結婚生子的言論做出回應，郭表示自己很尊重女性，認為大家應是誤會了。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘受訪時遭問到，昨（27）日在台中指洪慈庸立委任內忙著結婚生子，遭批評是歧視女性，郭台銘僅簡短回應，他認為自己對女性相當尊重，像劉宥彤、蔡沁瑜都是3個孩子的媽，他們也能兩者兼顧，我想說可能大家有點誤會。 (中時 ) #郭台銘 #女性 #尊重 #洪慈庸 #李正皓 #中和 #余湘 #洪慈庸 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 傳民眾黨下周力挺藍營陳明義 民眾黨嚴正駁斥否認 12:462019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 政治熱門新聞 深綠支持者的自白：蔡英文的表現讓我阿嬤心痛得哭了 - 政治 飆破415萬！韓國瑜上《博恩》 3天就把蔡英文打趴 - 政治 民主聖地街頭民調 韓支持度 網驚訝：翻轉了！ - 政治 看到吳怡農掃街 網：蔣萬安可準備2022了 - 政治 王淺秋爆料：蔡大搞校園綠色恐怖 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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