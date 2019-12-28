鴻海集團創辦人郭台銘受訪時遭問到，昨（27）日在台中指洪慈庸立委任內忙著結婚生子，遭批評是歧視女性，郭台銘僅簡短回應，他認為自己對女性相當尊重，像劉宥彤、蔡沁瑜都是3個孩子的媽，他們也能兩者兼顧，我想說可能大家有點誤會。

(中時 )