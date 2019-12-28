◎比臉大雞排夯 每日限量10個

隱身在花蓮玉里鎮在地人才知道的玉里夏一跳鹽酥雞，白天是寵物用品店，晚上則化身鹽酥雞店，店家使用傳統油鍋來炸物，保留傳統的好滋味，其中比臉大的雞排更是人氣商品，店家每日限量10個，手腳要快才能吃得到。

◎「真好佳」香雞排 23年傳統口味不變

什麼樣的雞排可以一賣23年？雲林縣西螺鎮文昌路的「真好佳」香雞排走傳統路線，不強調大也不強調厚，維持六年級生的「古早味」，講究新鮮、健康、美味兼顧，反而獨樹一格，下午3點開賣，晚上8點前賣到一塊不剩。

◎天橋下雞排 宵夜指定吃這間

宵夜要吃什麼？桃園市平鎮區天橋下香雞排是居民的最愛，又大又厚的雞排，炸得恰到好處，嘗起來還有飽滿的肉汁，此外肉質鮮美。很多夜班族經過中豐路，還會特地繞進來，就為了品嘗料好實在的雞排。

◎澎湖一中奇雞雞排 抓住饕客們的味蕾

不同於一般尋常見的裹粉炸雞排，澎湖一中奇雞的招牌蜜酥雞排，香甜酥脆的外皮搭配著多汁鮮嫩的肉質，不僅口感獨特，更有飽足感，一下子就抓住了饕客們的味蕾。

◎松江炭烤雞排 選擇多元超享受

位於台北市中山區的松江炭烤雞排，原店為松江市場包好吃，因租約到期搬遷至此，店內主打炭烤雞排，加上獨門鹹香醬汁，老闆高超的燒烤功夫，將肉汁完全鎖住，一口咬下香味四溢，店內其他食材更高達2、30項，讓大批民眾心甘情願排隊等候。

◎新莊台灣鹽酥雞留汁雞排 肉厚多汁饕客讚

雞排是台灣經典小吃代表，大塊肉片放入油鍋，胡椒香加上外酥內軟熱呼呼的多汁口感，總是讓民眾愛不釋手，而位於新莊廟口夜市旁的台灣鹽酥雞，其中的「留汁雞排」更令人讚不絕口，業者選用雞排，肉一定要厚實大塊，炸出來還得保留肉汁，雖然位在美食一級戰區裡，但仍吸引大批饕客前往購買。

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(中時電子報)