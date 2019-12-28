陸民法典草案今全國人大常委會首亮相 11:552019/12/28 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人大常委會在北京召開。(中新社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大常委會第15次會議今（28日）表決通過，13屆全國人大3次會議將於2020年3月5日在北京召開。 金早會議同時通過人大常委會關於提請審議民法典草案的議案，決定將民法典草案提請2020年召開的人大3次會議審議。民法典草案在這次會議首次亮相，也是民法典各分編草案與2017年制訂的民法總則合體後，首次以完整版中國民法典草案的形式呈現。 (中時 ) #草案 #民法典 #會議 #人大 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 市議員建議建立官方Youtube頻道 市議會：研究辦理 18:002019/12/24 生活 勞職保法草案今送行政院 違法雇主將公布 17:382019/12/24 生活 陸日韓領導人會議發聲明 展望未來十年 21:312019/12/24 兩岸 職災保險保護法 送政院審議 04:102019/12/25 金融．稅務 警力有限民力無窮！台中市保全日推廣全國 11:062019/12/26 政治 陸修民法設離婚冷靜期 網友喊結婚才需要 16:482019/12/26 兩岸 公司年報ESG 揭露程度要提高 14:442019/12/27 財經 反滲透法恐讓台商淪綠色東廠犧牲者 藍要綠懸崖勒馬暫緩 18:562019/12/27 政治 全國電子Digital City台南文賢店28日開幕 19:202019/12/27 財經 宋楚瑜自首違反滲透法？陸委會： 非常可惜 22:452019/12/27 政治 兩岸熱門新聞 陸最強火箭長征5號發射成功 搭載實踐20號衛星 - 兩岸 用應急款降價 香港反送中餐廳拉李嘉誠下水 - 兩岸 陸中東走鋼索 美伊關係微妙平衡 - 兩岸要聞 - 中國時報 《中國正在說》在大陸生活30年老外潘维廉的追夢人生 - 兩岸 中央政治局開會 習近平：幹部要有擔當 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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