大陸全國人大常委會第15次會議今（28日）表決通過，13屆全國人大3次會議將於2020年3月5日在北京召開。

金早會議同時通過人大常委會關於提請審議民法典草案的議案，決定將民法典草案提請2020年召開的人大3次會議審議。民法典草案在這次會議首次亮相，也是民法典各分編草案與2017年制訂的民法總則合體後，首次以完整版中國民法典草案的形式呈現。

(中時 )