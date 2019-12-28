前總統馬英九28日出席港湖團結造勢大會，力挺立委候選人李彥秀，他致詞時痛批，蔡英文總統是違憲、獨裁、斷交、不誠實的總統，所以還是下架蔡總統比較適宜。

昨晚總統候選人政見發表，馬英九表示，蔡總統是違憲總統，在沒有黨籍版本下，要求立法院制定不當黨產處理條例，嚴重傷害在野黨。

馬說，民進黨要求國民黨要申報財產，且要證明合法取得，不然就是非法，不過，刑事案件應該是推定無罪，要經檢察官偵查，這是完全違反法治、憲政主義，這種作法很危險。

他指出，蔡總統是斷交總統，執政3年多來，就斷了7個國家，從22個降到15個，過去30年蔡是斷交最多、最快的總統，中華民國自1912年開國以來，15個邦交國也是最少的時候。

馬英九強調，民進黨一位大老說斷交沒關係，到時候斷光，正好宣布台灣獨立，這樣的說法是腦袋壞掉了，因為沒有邦交，就不被承認主權，所以為護主權，絕不能投蔡。

他還說，《反滲透法》這麼重要的法律，關係這麼多人權益，居然沒有行政院版本，就逕付二讀，這種態度違反程序正義，這就是獨裁總統。

此外，馬英九認為蔡總統不誠實，昨在電視政見發表說博士論文沒問題，但依倫敦政經學院規定，只是是博士，必須把論文送到3個學校圖書館，可是沒有圖書館有論文，有人寫信去問，圖書館說都沒收到。

馬英九進一步說，倫敦政經學院規定，學位拿到後一定要加入校友會，但查1983、1984年校友會，都沒有蔡總統名字，他要求蔡總統出來講清楚。

他認為，這種事沒什麼好隱瞞，現在這些舉措，讓人開始懷疑，過去論文怎麼不拿去，到今年6月才送了沒裝訂的資料，這很奇怪。

(中時 )