中共中央政治局於26日至27日召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會，會議認真學習貫徹黨的十九屆四中全會精神。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話稱，共產黨人要樹立崇高堅定的理想信念，當幹部就要有擔當，有多大擔當才能幹多大事業。他又強調，中央政治局委員要從嚴要求自己，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友，修身律己、廉潔齊家，管好親友和身邊工作人員。

新華社報導，會議首先審議了《關於2019年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告》和《關於解決形式主義突出問題為基層減負工作情況的報告》。隨後，中央政治局委員逐個發言，按照要求進行對照檢查。

中央政治局委員重點圍繞7方面進行發言。一是加強理論武裝、堅定理想信念情況。二是增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」情況。三是履行責任、擔當作為情況。四是牢記宗旨、為民服務情況。五是帶頭維護制度權威、提高治理能力情況。六是秉公用權、清正廉潔情況。七是結合分管工作乃至黨和國家全域性重點工作談考慮和設想。

習近平在講話中對政治局成員的對照檢查發言進行總結。他說，當幹部就要有擔當，有多大擔當才能幹多大事業，盡多大責任才會有多大成就。當前，從整體來看，黨員、幹部隊伍的精神狀態是好的，但也有一些黨員、幹部還存在不作為、慢作為甚至是假作為的問題。對此，我們必須高度重視，切實加以解決。

習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，國內外形勢正在發生深刻複雜變化，來自各方面的風險挑戰明顯增多，迫切需要我們在加強國家制度建設和治理能力建設上下更大功夫，使我們的制度優勢充分發揮出來，更好轉化為治理效能。要使制度真正生根生效，關鍵是領導幹部要發揮帶頭作用，中央政治局要首先帶頭，最重要的是在堅決維護黨中央權威和集中統一領導、堅決執行黨和國家各項制度、堅決貫徹黨中央重大決策部署上帶好頭。

習近平指出，中央政治局成員要從嚴要求自己，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友。要從自身做起，不斷自我淨化，修身律己、廉潔齊家，管好親友和身邊工作人員。

(中時 )