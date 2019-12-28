海巡署艦隊分署昨(27)日16時接獲海巡署勤務指揮中心通報，一艘馬紹爾籍「BOOOOc BOOr」貨輪，驚傳有一名外籍船員因作業不慎，左手指斷裂，造成大量出血待援。由於現場海象不佳，海巡人員緊急出動直升機前往救援，順利達成任務。

(圖/戴志揚翻攝)

外籍船員驚傳斷指 海巡直昇機急救援

據海巡艦隊分署表示，當時獲報後考量到海象不佳，艦艇難以進行人員接駁，隨即陳報海巡署向國搜中心申請空中救援。國搜中心派遣空中勤務總隊機型AS-365N海豚直升機編號(NA-102)自松山機場起飛，並由艦隊分署聯繫「B」輪持續航往基隆港，雙方採對開航行方式，以縮短救援時間。

最終，救援直升機於16時56分抵達通報海域，並由空勤吊掛分隊第一小隊人員完成接駁，隨即返回松山機場。直升機於17時35分降落松山機場，轉救護車將傷患後送就醫；另艦隊分署於直升機救援過程中持續與代理行聯繫，協助辦理外籍船員入境事宜，圓滿達成任務。

(中時電子報)