國民黨總統候選人韓國瑜，遭韓黑取綽號為「韓總機」，即遇事分派他人、自己毫不作為之意。行政院前發言人、傳播學者胡幼偉認為：「總統是『總機』，有什麼不對？」若人民有事都能隨時告訴總統，他研判後再分派政府單位處理，實乃親民愛民，代表這個總統很成功；網友則直言：「總機強過讀稿機！」

胡幼偉在臉書發文，寫道：「總統是『總機』，有什麼不對？如果我將來有話要告訴政府，每次都能先和韓總統講幾句話，他研判後，再請相關部門幫我解決問題，那我真是太高興、也太榮幸了。人民有事，如果隨時都能先告訴總統，至少在親民愛民方面，這個總統就成功了！」

文章一出，迴響熱烈，獲得近千讚與數十筆留言、分享。有人不客氣直言：：「總機強過讀稿機！」

其他網友則紛紛回應：「能在公司當總機非常不簡單！要能在第一時間判斷來電者的用意」、「讀稿機就像是冷冰冰的民調數字，沒有陰陽頓挫的聲調！總機就如同熱乎乎的民心一般，舒適悅耳格外親切！」「董事長只是原則性提示，總經理去執行」、「總機需要日理萬機隨機應變，有人卻沒讀稿機就不會說話，我們人民當然要總機」、「服務業的概念他們不懂！我們公司最資深的當總機就是為服務客戶馬上解決客戶的問題」。

(中時電子報)