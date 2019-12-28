品瑞國際舉行第二屆品瑞PINRAY一起拼了綜合體能賽，品牌代言人短跑健將楊俊瀚以及知名旅遊外景主持人魏華萱更擔任主持人，星光閃閃。（馮惠宜攝）

有台灣最速男之稱的楊俊瀚28日現身台中，為品瑞國際舉行第二屆品瑞PINRAY 一起拼了綜合體能賽加油打氣，這場由民間業者舉辦的體能賽共計有百人報名參賽，不但有短跑健將楊俊瀚親臨，單車運動的知名旅遊外景主持人魏華萱更擔任主持人，現場星光閃閃，每位選手都卯足全力拼搏、嗨翻全場！

主辦單位品瑞國際事業有限公司舉行一年一度第二屆品瑞PINRAY 一起拼了綜合體能賽為推廣全民健身運動，希望透過有趣的運動競賽，舒緩民眾平日的壓力，增進家人、朋友之間的相處。報名無需報名費，還準備精美報名小禮品，中午再提供選手小餐包，今年更是提供三項大獎：第一名：價值128000元的TW-801智慧型音感律動拉筋按摩椅、第二名：價值36800元PR-680 專業型風扇腳踏車、第三名：價值13000元TP-08專業級深層筋膜槍。

協辨單位傳羽運動館更是提供場地與專業指導、健身器材，贊助單位萊恩健身提供健身器材供此次比賽所需，品瑞國際執行長許品心表示：「希望未來能有更多健身房一同參與PINRAY 一起拼了綜合體能賽，共同推廣健身運動，達到國人身、心、靈的釋放！」

第二屆品瑞PINRAY 一起拼了綜合體能賽遊戲規則：競賽將以綜合運動類型作為競賽項目，採不間歇並在規定組數下以最少的時間完成，全程採公平公正計分。男生總時間6分鐘，女生總時間7分鐘。不分男女組共同計分，全場取前三名，耗時最短者為優勝。競賽內容：比賽關卡一：300公尺 弧形無動力跑步機、比賽關卡二：300公尺 風扇腳踏車、比賽關卡三：啞鈴火箭推（男12，女10下）依據體重比例去算的比賽重量、比賽關卡四：300公尺 風扇划船機、比賽關卡四：硬舉跟深蹲（男12，女10下）。

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