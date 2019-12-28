有台灣最速男之稱的楊俊瀚28日現身台中，為品瑞國際舉行第二屆品瑞PINRAY 一起拼了綜合體能賽加油打氣，這場由民間業者舉辦的體能賽共計有百人報名參賽，不但有短跑健將楊俊瀚親臨，單車運動的知名旅遊外景主持人魏華萱更擔任主持人，現場星光閃閃，每位選手都卯足全力拼搏、嗨翻全場！
主辦單位品瑞國際事業有限公司舉行一年一度第二屆品瑞PINRAY 一起拼了綜合體能賽為推廣全民健身運動，希望透過有趣的運動競賽，舒緩民眾平日的壓力，增進家人、朋友之間的相處。報名無需報名費，還準備精美報名小禮品，中午再提供選手小餐包，今年更是提供三項大獎：第一名：價值128000元的TW-801智慧型音感律動拉筋按摩椅、第二名：價值36800元PR-680 專業型風扇腳踏車、第三名：價值13000元TP-08專業級深層筋膜槍。
協辨單位傳羽運動館更是提供場地與專業指導、健身器材，贊助單位萊恩健身提供健身器材供此次比賽所需，品瑞國際執行長許品心表示：「希望未來能有更多健身房一同參與PINRAY 一起拼了綜合體能賽，共同推廣健身運動，達到國人身、心、靈的釋放！」
第二屆品瑞PINRAY 一起拼了綜合體能賽遊戲規則：競賽將以綜合運動類型作為競賽項目，採不間歇並在規定組數下以最少的時間完成，全程採公平公正計分。男生總時間6分鐘，女生總時間7分鐘。不分男女組共同計分，全場取前三名，耗時最短者為優勝。競賽內容：比賽關卡一：300公尺 弧形無動力跑步機、比賽關卡二：300公尺 風扇腳踏車、比賽關卡三：啞鈴火箭推（男12，女10下）依據體重比例去算的比賽重量、比賽關卡四：300公尺 風扇划船機、比賽關卡四：硬舉跟深蹲（男12，女10下）。
(中時 )
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