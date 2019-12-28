大陸13屆全國人大第3次會議明年3月5日召開 12:102019/12/28 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社28日報導，大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議28日上午閉幕，當天表決通過關於召開十三屆全國人大三次會議的決定。根據決定，大陸十三屆全國人大三次會議將於2020年3月5日在北京召開。 同時，會議還表決通過關於提請審議民法典草案的議案，決定將民法典草案提請2020年召開的十三屆全國人大三次會議審議。民法典草案在十三屆全國人大常委會第十五次會議上首次亮相。 (工商 ) #人大 #全國人大 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸民法典草案今全國人大常委會首亮相 11:552019/12/28 兩岸 陸人大常委會通過修改證券法 2020年3月實施 12:102019/12/28 財經 財經熱門新聞 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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