新華社28日報導，大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議28日上午閉幕，當天表決通過關於召開十三屆全國人大三次會議的決定。根據決定，大陸十三屆全國人大三次會議將於2020年3月5日在北京召開。

同時，會議還表決通過關於提請審議民法典草案的議案，決定將民法典草案提請2020年召開的十三屆全國人大三次會議審議。民法典草案在十三屆全國人大常委會第十五次會議上首次亮相。

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